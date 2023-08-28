Трихолог Нагайцева перечислила риски для здоровья при использовании средств от выпадения волос

По словам врача-трихолога Юлии Нагайцевой, отпускаемые без рецепта в аптеках миноксидилосодержащие средства от выпадения волос не следует использовать самостоятельно, так как это, напротив, может привести к усугублению проблемы. Об этом сообщает NEWS.ru.