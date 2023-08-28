Трихолог Нагайцева перечислила риски для здоровья при использовании средств от выпадения волос
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По словам врача-трихолога Юлии Нагайцевой, отпускаемые без рецепта в аптеках миноксидилосодержащие средства от выпадения волос не следует использовать самостоятельно, так как это, напротив, может привести к усугублению проблемы. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что миноксидил является сосудорасширяющим препаратом, который хорошо влияет на процесс при андрогенной форме потери волос, однако лишь при длительном применении.
По мнению медика, подобные средства должны быть подобраны специалистом.