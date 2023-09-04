Трихолог Нагайцева рассказала, в каких случаях средства от выпадения волос эффективны

По словам врача-трихолога Юлии Нагайцевой, минимальный курс применения средств от выпадения волос составляет четыре месяца, поскольку это напрямую связано с циклом роста волос. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что фаза выпадения в среднем занимает примерно три-четыре месяца, в связи с чем ожидать итога можно только на пятый-шестой месяц.

По мнению медика, при андрогенной потере волос первые итоги будут заметны не ранее, чем через полгода.