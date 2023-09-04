Трихолог Нагайцева рассказала, в каких случаях средства от выпадения волос эффективны
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По словам врача-трихолога Юлии Нагайцевой, минимальный курс применения средств от выпадения волос составляет четыре месяца, поскольку это напрямую связано с циклом роста волос. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что фаза выпадения в среднем занимает примерно три-четыре месяца, в связи с чем ожидать итога можно только на пятый-шестой месяц.
По мнению медика, при андрогенной потере волос первые итоги будут заметны не ранее, чем через полгода.