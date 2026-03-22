Трихолог сравнила грязную расческу с ободком унитаза

Врач-трихолог Юлия Маркова рассказала, почему важно регулярно мыть расческу. Если этого не делать, на щетинках скапливаются бактерии, кожное сало, пыль и отмершие клетки кожи. Об этом специалист сообщила в беседе с Life.ru .

Маркова объяснила, что кожное сало служит питательной средой для бактерий. Особенно если оно смешивается с пылью и частичками кожи, образуются комки, которые засоряют поры. Грязную расческу врач сравнила с ободком унитаза.

Во время расчесывания бактерии попадают на кожу лица. Из-за этого поры забиваются, начинается воспаление, появляются прыщи и черные точки. Больше всего к таким проблемам склонны люди с жирной и комбинированной кожей.

Маркова посоветовала мыть расческу минимум раз в неделю. Для этого подойдет теплая вода с мягким шампунем или специальные средства для чистки парикмахерских инструментов. Также не стоит хранить расческу в сырых или грязных местах.

