Трихолог Васильева назвала способ проведения пилинга без расплаты волосами
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Пилинг кожи головы - это неотъемлемая часть ухода, позволяющая достичь здорового и красивого внешнего вида волос. Процедура способствует избавлению от зуда, жирности кожи и перхоти. Тем не менее у нее есть подводные камни. Врач-трихолог Мария Васильева рассказала, на что обратить внимание при проведении пилинга головы. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, данная процедура необходима для предотвращения появления перхоти и выпадения волос.
Специалист отметила, что пилинг глубоко очищает кожу головы, убирает шелушение, способствует нормализации сальных желез, снижает выпадение волос.
По ее мнению, для того чтобы после проведения пилинга не случилось большого выпадения волос, следует применять маску для волос.