Трихолог Васильева назвала способ проведения пилинга без расплаты волосами

Пилинг кожи головы - это неотъемлемая часть ухода, позволяющая достичь здорового и красивого внешнего вида волос. Процедура способствует избавлению от зуда, жирности кожи и перхоти. Тем не менее у нее есть подводные камни. Врач-трихолог Мария Васильева рассказала, на что обратить внимание при проведении пилинга головы. Об этом сообщает Life.ru.