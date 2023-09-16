Трихолог Жовтан пояснила связь появления перхоти с ЖКТ и нервной системой

По словам трихолога Натальи Жовтан, появление перхоти может быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что чаще всего это имеется в виду микробиома кишечника.

По мнению медика, восстановить нарушенную микрофлору кожи и кишечника довольно трудно, а провоцирующим фактором является значительный объем быстрых углеводов в ежедневном рационе.