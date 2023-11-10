Центр для реабилитации участников спецоперации могут открыть в Керчи

По словам врио главы реабилитационно-учебного центра Владимира Чаплина, в Керчи планируют открыть центр для реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что он разместится на территории заброшенной школы.

По мнению эксперта, учреждению необходим штат психологов.

Он добавил, что в центре будут работать станция техобслуживания, пекарня, столярная мастерская, открытый бассейн.