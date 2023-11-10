Центр для реабилитации участников спецоперации могут открыть в Керчи
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
По словам врио главы реабилитационно-учебного центра Владимира Чаплина, в Керчи планируют открыть центр для реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что он разместится на территории заброшенной школы.
По мнению эксперта, учреждению необходим штат психологов.
Он добавил, что в центре будут работать станция техобслуживания, пекарня, столярная мастерская, открытый бассейн.