Циклон как убийца: ученые доказали, что климат напрямую провоцирует смертельные болезни

Изменение климата перестало быть абстрактной угрозой для будущих поколений — оно уже здесь и убивает. Международная группа экспертов представила доказательства прямой связи между экстремальными погодными явлениями и всплеском смертельных заболеваний. Объектом исследования стала Перу, где в 2023 году после разрушительного циклона случилась катастрофическая вспышка лихорадки денге.

Циклон, обрушившийся на обычно засушливые районы страны, принес с собой обильные осадки. Результат не заставил себя ждать: уровень заражения денге после этого превысил средние показатели в 10 раз. Ученые решили выяснить, насколько именно погода повинна в этой статистике, и применили компьютерное моделирование. Они смоделировали сценарий, при котором циклона не было, и сравнили с реальными данными.

Результаты шокировали даже самих исследователей. Погодные условия, связанные с циклоном, повысили заболеваемость на 60%. В абсолютных цифрах это означает дополнительные 22 тысячи человек, пораженных опасной лихорадкой.

Почему это происходит

Экстремальные погодные явления создают для комаров-переносчиков настоящий рай. Комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, распространяющие лихорадку денге, обожают тепло и влагу. В Перу циклон не только залил все вокруг, но и вывел из строя инфраструктуру водоснабжения и канализации. Образовались тысячи идеальных мест для размножения насекомых, а теплая и влажная погода позволила их популяции взорваться.

Что такое лихорадка денге

Это не просто «тропическая лихорадка», о которой туристы рассказывают анекдоты. Денге способна вызывать опасные для жизни кровотечения и шок. Каждый год от нее страдают миллионы людей, и цифры неуклонно растут. С 2000 года число случаев заболевания возросло более чем в десять раз. И это не предел.

Климат расширяет географию

С глобальным потеплением болезнь начинает осваивать новые территории, где раньше ее никогда не видели. Уже зафиксированы случаи заражения в США. Эксперты бьют тревогу: денге может добраться до Великобритании, Франции и других стран Европы. Для этого не нужно, чтобы там поселились джунгли — достаточно нескольких теплых и влажных месяцев, которые становятся нормой для европейского лета.

Исследование опубликовано в журнале One Earth. Его авторы подчеркивают: то, что произошло в Перу, — не случайность, а закономерность. Чем чаще на планету обрушиваются циклоны, ураганы и наводнения, тем больше шансов у инфекций захватить новые плацдармы. И готовиться к этому нужно уже сейчас.