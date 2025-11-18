Цитрус с оговоркой: врач назвала главные ограничения для любителей помело

Врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина предупредила, что помело имеет ряд строгих противопоказаний. Этот цитрус, наряду с мандаринами, не следует употреблять людям с заболеваниями пищеварительной системы.

Специалист пояснила, что чрезмерное увлечение фруктом чревато раздражением желудочной слизистой. Кроме того, помело может влиять на действие некоторых медикаментов, например, статинов, что требует повышенного внимания. Безопасной суточной нормой считается порция, не превышающая 200 граммов.

В то же время гастроэнтеролог выделила и положительные стороны помело. Он содержит рекордное количество витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов, что помогает укреплять стенки сосудов, нормализовать холестерин и ускорять обмен веществ. Благодаря низкому гликемическому индексу этот цитрус разрешен даже при проблемах с усвоением углеводов.

