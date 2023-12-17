«Тут и у здорового человека появятся проблемы»: опасны ли концерты для Игоря Николаева после операции на сердце

Композитор и певец Игорь Николаев впервые появился на ТВ после перенесенного коронарного шунтирования, сообщает « СтарХит ». Из-за операции на сердце исполнитель какое-то время отказывался от выступлений.

Сообщения о госпитализации звезды появились в сентябре, а уже в ноябре Николаев пел в большом зале Московской консерватории. Затем он принял участие в сборном концерте «Песня года», а теперь появился в программе «Сегодня вечером» на «Первом канале».

Времени на восстановление у певца оказалось довольно мало, а потому многих интересует, не навредит ли Игорю Юрьевичу столь скорое возвращение к работе. На этот вопрос нам ответила кардиолог Юлия Кубай.

«Это все зависит от организма пациента, соблюдения всех рекомендаций. Главное для него — выполнять назначения своего врача», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Трех месяцев, по словам нашей собеседницы, вполне достаточно для продолжения трудовой деятельности, так как речь идет не о тяжелых физических нагрузках. Если музыкант не будет забывать о должном отдыхе, то и с какими-либо осложнениями не столкнется.

«Николаеву может что-то грозить, только если он будет много работать и мало отдыхать — тут и у здорового человека появятся проблемы. Если же будет соблюдать режим труда и отдыха и принимать лекарственные препараты, исход должен быть благоприятным», — заверила Кубай.

Ранее мы сообщали, как будет себя чувствовать Игорь Николаев после операции на сердце.