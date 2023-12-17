«Тут и у здорового человека появятся проблемы»: опасны ли концерты для Игоря Николаева после операции на сердце
Кардиолог Кубай раскрыла, навредят ли Николаеву концерты после проблем с сердцем
Фото: [Кирилл Каллиников/©РИА Новости]
Композитор и певец Игорь Николаев впервые появился на ТВ после перенесенного коронарного шунтирования, сообщает «СтарХит». Из-за операции на сердце исполнитель какое-то время отказывался от выступлений.
Сообщения о госпитализации звезды появились в сентябре, а уже в ноябре Николаев пел в большом зале Московской консерватории. Затем он принял участие в сборном концерте «Песня года», а теперь появился в программе «Сегодня вечером» на «Первом канале».
Времени на восстановление у певца оказалось довольно мало, а потому многих интересует, не навредит ли Игорю Юрьевичу столь скорое возвращение к работе. На этот вопрос нам ответила кардиолог Юлия Кубай.
«Это все зависит от организма пациента, соблюдения всех рекомендаций. Главное для него — выполнять назначения своего врача», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Трех месяцев, по словам нашей собеседницы, вполне достаточно для продолжения трудовой деятельности, так как речь идет не о тяжелых физических нагрузках. Если музыкант не будет забывать о должном отдыхе, то и с какими-либо осложнениями не столкнется.
«Николаеву может что-то грозить, только если он будет много работать и мало отдыхать — тут и у здорового человека появятся проблемы. Если же будет соблюдать режим труда и отдыха и принимать лекарственные препараты, исход должен быть благоприятным», — заверила Кубай.
Ранее мы сообщали, как будет себя чувствовать Игорь Николаев после операции на сердце.