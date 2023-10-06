«Хуже ничего не может быть»: как будет себя чувствовать Игорь Николаев после операции на сердце

Стали известны подробности о здоровье Игоря Николаева, совсем недавно пережившего инфаркт и коронарное шунтирование. Оказалось, что музыкант уже находится дома и чувствует себя хорошо.

Врач-кардиолог Юлия Кубай рассказала нам, как долго певец будет восстанавливаться, и угрожает ли его здоровью что-либо сейчас.

Недолгий процесс

Коронарное шунтирование, объяснила специалист, это операция по восстановлению нарушенного кровотока в сердечной мышце, самая частая кардиохирургическая операция. Ее суть заключается в создании новых путей кровоснабжения сердца — шунтов в обход пораженных атеросклерозом артерий. В качестве «новых» сосудов используются собственные вены и артерии пациента.

«Сразу после операции шунтирования пациент несколько дней находится в отделении кардиореанимации, после чего переводится в кардиохирургическое отделение. Лечение в послеоперационном периоде занимает до двух недель, постепенно переходя на восстановительный этап. Он занимает около месяца, редко больше», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Михаил Терещенко/ТАСС ]

Страшное позади

Николаеву была оказана медицинская помощь, а потому сейчас уже много что зависит от него самого, подчеркнула кардиолог. Нужно выполнять врачебные рекомендации, принимать лекарства, соблюдать режим труда и отдыха, а самое главное — сохранять позитивный настрой.

«Самое острое и опасное состояние — инфаркт — у него уже было. Хуже ничего не может быть. Поэтому ему и сделали операцию, помогли, чем можно было помочь. От самого опасного уберегли, поэтому теперь все будет хорошо», — резюмировала Кубай.

Ранее врачи рассказывали, что будет с Игорем Николаевым, который попал в больницу из-за проблем с сердцем.