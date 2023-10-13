Участники СВО проходят реабилитацию в подмосковном Клину

Пилотный проект социальной медицинской поддержки разработали сотрудники Российского государственного социального университета. Программа рассчитана на три смены по две недели. В общей сложности, с конца июля по октябрь центр примет 100 человек.

Как отметил заведующий кафедрой адаптивной физической культуры, рекреации и междисциплинарной медицины РГСУ Александр Корнев, бойцы с нуля обучаются пользоваться протезами. Всего же программа по восстановлению включает в себя три больших блока: работу с психологами, профориентацию и самый объемный — физическую реабилитацию.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев лично проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.