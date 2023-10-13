Участники СВО проходят реабилитацию в подмосковном Клину
Фото: [Данила Кирьянов]
В клинском Центре социальной геронтологии «Чайковский» при поддержке фонда «Защитники Отечества» проходят активную реабилитацию раненые бойцы специальной военной операции.
Пилотный проект социальной медицинской поддержки разработали сотрудники Российского государственного социального университета. Программа рассчитана на три смены по две недели. В общей сложности, с конца июля по октябрь центр примет 100 человек.
Как отметил заведующий кафедрой адаптивной физической культуры, рекреации и междисциплинарной медицины РГСУ Александр Корнев, бойцы с нуля обучаются пользоваться протезами. Всего же программа по восстановлению включает в себя три больших блока: работу с психологами, профориентацию и самый объемный — физическую реабилитацию.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев лично проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.