Ученые бьют тревогу: новый «супергрибок» угрожает здоровью населения Европы и США

Этот патоген демонстрирует исключительную резистентность к стандартным методам терапии, что побудило научное сообщество присвоить ему статус «супергрибка». По информации издания The Sun, профессор Дэвид Деннинг, специалист по инфекционным заболеваниям из Манчестерского университета, описал основные симптомы: инфекция проявляется в виде интенсивного зуда и красных высыпаний, локализующихся преимущественно в области паха, на бедрах и ягодицах.

Тревогу вызывает экспоненциальный рост заболеваемости: только в Великобритании за три года количество инфицированных возросло почти на 500%. Патоген передается как при непосредственном контакте с носителем, в том числе половым путем, так и опосредованно — через зараженные поверхности и предметы обихода. Хотя инфекция не представляет прямой угрозы для жизни, ее лечение сопряжено со значительными трудностями, вынуждая пациентов проходить многомесячные терапевтические курсы.

«Очевидно, это станет большой проблемой во всем мире», —заявил Деннинг.

Согласно статистике, за последние десять лет география распространения «супергрибка» расширилась, и случаи заражения теперь регистрируются более чем в двух десятках государств, включая Германию и Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось о том, что заболевшие неизвестной ОРВИ сообщают о нетипичных проявлениях болезни.