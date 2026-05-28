Ученые доказали: отказ от курения значительно снижает риск деменции

Отказ от сигарет способен существенно уменьшить вероятность развития деменции и замедлить снижение когнитивных способностей. К такому выводу пришли исследователи из китайского Чжэцзянского университета, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Neurology .

Ученые изучили данные более 32 тысяч взрослых, наблюдение за которыми велось на протяжении четверти века. За этот период среди участников зафиксировали 5868 случаев деменции. Анализ показал: у тех, кто бросил курить, риск заболевания оказался заметно ниже, чем у продолжавших употреблять табак.

Самый сильный защитный эффект проявился у людей, которые после отказа от сигарет почти не набрали вес или прибавили совсем немного. Умеренная прибавка в массе тоже сохраняла пониженный риск, однако если масса тела увеличивалась более чем на десять килограммов, эта связь ослабевала.

Исследователи также установили, что риск деменции продолжает снижаться с каждым годом жизни без табака. Спустя примерно семь лет показатели бывших курильщиков практически сравнивались с показателями тех, кто никогда не курил. Авторы работы подчеркнули: отказ от курения способен поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе, но важную роль играет и дальнейший образ жизни — включая контроль веса и общее физическое состояние.