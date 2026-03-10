Врач предупредил о коварстве мартовского солнца для глаз

С первыми теплыми лучами солнца мы радостно щуримся и подставляем лицо свету, забывая об опасности. Многие уверены: пока на термометре не +25 °С, ультрафиолет можно не бояться. Врачи же бьют тревогу: мартовское солнце коварнее июльского, и именно сейчас наши глаза получают максимальную нагрузку без всякой защиты. Руководитель клиник «Ясный взор», офтальмолог Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik объяснил , почему весной зрение в зоне риска у всех — от малышей до пенсионеров.

По его словам, зимой глаз привыкает к полумраку, а с приходом марта мы словно оказываемся в темной комнате, где резко зажгли свет. Доля ультрафиолета и агрессивного синего спектра в солнечных лучах подскакивает, а атмосфера еще прозрачная — нет ни пыли, ни смога, которые летом частично рассеивают излучение. Добавьте к этому нерастаявший снег: он отражает до 80% ультрафиолета, и получается двойной удар — сверху и снизу. По нагрузке на глаза прогулка в мартовский денек сравнима с пребыванием в горах или на тропическом пляже. Только на пляже мы инстинктивно ищем тень, а в городе при нуле градусов вообще не ждем подвоха. Если проторчать на ярком солнце час без очков, можно заработать фотокератит — фактически ожог роговицы со слезотечением, резью и светобоязнью. Но есть последствия и страшнее. Больше всех рискуют дети: их хрусталик природой задуман прозрачнее взрослого, чтобы глаз мог расти. Оборотная сторона эволюции — он пропускает на треть больше ультрафиолета. Это грозит не только моментальными ожогами, но и ранним помутнением хрусталика или провокацией близорукости в будущем.

Медик добавил, что взрослые часто успокаивают себя мыслью, что глаза уже сформировались и им ничего не сделается. Но ультрафиолет работает как накопительный яд: для роговицы он оборачивается синдромом сухого глаза, для хрусталика — катарактой, которая при отсутствии защиты может развиться на 10–15 лет раньше срока. А сетчатка под воздействием ультрафиолета постепенно истончается, что ведет к макулодистрофии — одной из главных причин необратимой слепоты в мире. Пожилые люди с ослабленной пигментацией глаз и вовсе получают весеннее солнце как спусковой крючок для обострения глаукомы и диабетических изменений.

По его мнению, в этой ситуации бежать в оптику за первыми попавшимися темными очками — не вариант. Обычный затемненный пластик без фильтра только расширит зрачок и впустит еще больше ультрафиолета внутрь. Спасут только очки с четкой маркировкой UV400 — они блокируют опасное излучение на 100%. Поляризационные линзы к тому же уберут слепящие блики от снега. В часы пик — с 11 до 16 — солнце наиболее активно, так что в это время лучше быть в помещении или защищаться особенно тщательно. И помните: весной ветер сушит глаза, но капать любые увлажняющие капли без консультации с врачом нельзя, чтобы не нарушить естественную слезопродукцию. Итог прост: глаза не умеют загорать, они умеют только портиться. Так что не снимайте очки до по-настоящему пасмурного лета.

