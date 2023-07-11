Ученые из Нижнего Новгорода изобрели способ определять постковидный синдром посредством ЭКГ
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Ученые Нижегородского государственного университета им. Лобачевского изобрели метод определения постковидного синдрома посредством электрокардиограммы. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на исполняющего обязанности ректора вуза Олега Трофимова.
Отмечается, что данный метод разработан специалистами кафедры нейротехнологий. Однако способ определения отклонений посредством электрокардиографии не уточняется.
Добавляется, что при обнаружении последствий коронавирусной инфекции врачи имеют возможность в оперативном режиме назначить эффективное лечение пациенту.