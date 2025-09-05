Ученые нашли дешевый способ облегчить состояние при боли в спине

Оказывается, всего 10 минут прослушивания любимых треков может заметно облегчить боль в спине. При этом врачи выяснили, что музыка не лечит само ощущение, а скорее успокаивает и отвлекает от него. Это также помогает снизить тревогу, а вместе с ней и дискомфорт. Самое интересное, что метод очень простой и дешевый.

Пациентам в качестве эксперимента просто давали наушники с музыкой. По словам исследователей, это почти ничего не стоит, но при этом помогает облегчить страдания без лекарств и побочных эффектов. Врачи считают, что музыка может стать обычным способом поддержки пациентов в больницах, например, во время процедур или даже при лечении зависимостей.

Ранее трихолог Галлямова оценила слухи о массовой седине зумеров.