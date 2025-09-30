Ученые нашли диету долголетия: риск смерти снижается на 23%

Датские ученые из Орхусского университета представили результаты масштабного исследования, выявившего связь между определенным типом питания и продолжительностью жизни. Они опубликованы в The Journal of Nutrition (JN).

Специалисты установили, что так называемая скандинавская диета способствует значительному снижению риска преждевременной смерти.

В исследовании, основанном на анализе данных более 76 тыс. участников двух крупных шведских научных проектов, было обнаружено, что у мужчин и женщин среднего возраста, придерживающихся скандинавских диетических рекомендаций, риск смерти от всех причин был на двадцать три процента ниже.

Этот рацион питания характеризуется уменьшенным потреблением мяса и сахара при увеличении доли цельнозерновых продуктов, рыбы, бобовых культур и нежирных молочных продуктов.

Такой режим питания демонстрирует положительное влияние не только на общую смертность, но и конкретно на снижение летальности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

При разработке рекомендаций учитывался комплексный подход, включающий как пользу для здоровья человека, так и влияние пищевых привычек на климат, поскольку около тридцати процентов антропогенных выбросов парниковых газов связано с производством и потреблением пищевых продуктов.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о причинах возникновения анемии у молодых россиян.