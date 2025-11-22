Ученые нашли недорогой способ защитить сердце и сосуды от инфаркта и инсульта

Международная научная база данных Cochrane Library опубликовала результаты систематического обзора эффективности колхицина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Этот препарат традиционно используется для лечения подагры, передает Новосвят .

Исследование охватило истории болезни более 23 тысяч пациентов. Анализ данных показал снижение числа опасных осложнений в группе, принимавшей колхицин. На каждую тысячу человек зафиксировано на 8 случаев инфаркта миокарда и на 9 случаев инсульта меньше по сравнению с группой плацебо.

Ученые связывают этот эффект с противовоспалительными свойствами препарата. Колхицин подавляет хроническое воспаление в сосудистых стенках, которое способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Низкая стоимость колхицина делает его потенциально доступным вариантом профилактики. Необходимость применения препарата требует индивидуальной консультации с врачом.

