Ученые нашли самое доступное лекарство от боли в коленях

Ученые подтвердили, что обычная ходьба, плавание и велосипед помогают эффективно снижать болевые ощущения при артрозе колена. Об этом свидетельствуют результаты крупного исследования, опубликованного в журнале The BMJ.

К такому выводу специалисты пришли после масштабного анализа 217 научных работ, проведенных за последние 30 лет. В исследованиях участвовали более 15 тыс. человек с соответствующим диагнозом. Эксперты сравнивали различные методики — от упражнений на растяжку до тренировок с отягощениями.

Результаты показали, что именно у аэробных нагрузок регулярно наилучшие показатели. Они помогают уменьшить скованность движений, делают походку более уверенной и в целом повышают комфорт жизни. Причем положительный эффект сохраняется как сразу после занятий, так и в перспективе.

Важно, что ни один из рассмотренных видов физической активности не вызвал негативных последствий для пациентов. Исследователи подчеркивают: даже получасовые ежедневные прогулки способны значительно облегчить состояние. Если ходьба затруднена, ее можно заменить плаванием или использованием велотренажера.

