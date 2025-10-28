Ученые нашли связь между тревожностью и ускоренным старением мозга

Ученые из Университета здоровья Фудзита и Токийского столичного института медицинских наук установили, что ускоренное старение гиппокампа может быть связано с развитием тревожных расстройств. Исследование опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology (NPP), сообщает Газета.ру .

Гиппокамп отвечает за память и эмоциональные реакции. В норме нейроны этой области активно развиваются в детстве, а затем постепенно теряют активность. Однако исследователи выяснили, что при ряде психических нарушений этот процесс идет быстрее — клетки созревают и стареют раньше положенного срока.

Специалисты проанализировали 17 наборов генетических данных лабораторных мышей с признаками тревожности, депрессии и шизофрении. Они выявили «гиперзрелые модели» — тип мозговой активности, при котором развитие гиппокампа опережает естественный цикл.

Для оценки состояния клеток исследователи ввели «индекс зрелости» — показатель активности генов. Чем выше значение индекса, тем выраженнее было тревожное поведение у животных. Мыши с более «молодым» гиппокампом проявляли меньшую тревожность.

При анализе образцов человеческого мозга ученые обнаружили похожие генетические паттерны у пациентов с депрессией, шизофренией и биполярным расстройством. По словам руководителя проекта доктора Хидео Хагихары, ускоренное «созревание» гиппокампа может быть общим молекулярным механизмом для разных психических заболеваний.

