Ученые обнаружили связь между контрацептивами и мозговыми сетями

Ученые из Кембриджа и Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили, что использование оральных контрацептивов способно оказывать воздействие не только на репродуктивную функцию, но и на функционирование мозга. Результаты исследования опубликовали в журнале Human Brain Mapping.

Исследователи утверждают, что гормональные контрацептивы приводят к уменьшению уникальности нейронных сетей мозга, делая их более схожими между собой.

Наиболее выраженные изменения наблюдаются в сетях, отвечающих за эмоциональную регуляцию. Данный факт может объяснить, почему некоторые женщины отмечают нестабильность настроения или повышенную раздражительность в начале приема препаратов.

В исследовании приняли участие 26 женщин в возрасте 20-33 лет, которые ранее сообщали об отрицательном влиянии контрацептивов на эмоциональное состояние. Каждая участница прошла два этапа: прием таблеток с активными веществами (этинилэстрадиол + левоноргестрел) и прием плацебо. В ходе обоих этапов проводилось фМРТ-сканирование мозга и ежедневная оценка настроения.

Полученные данные показали, что под воздействием гормональных препаратов индивидуальные особенности активности мозга нивелируются, а у участниц чаще регистрировались отрицательные эмоции. Особенно заметные изменения были обнаружены в областях мозга, отвечающих за обработку эмоций и самоанализ.

В планах ученых — продолжение исследований с целью выяснения влияния различных препаратов и длительности их применения на мозг, а также для установления связи между выявленными изменениями и эмоциональными эффектами, связанными с гормональными колебаниями.

