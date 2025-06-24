Гормональная бомба: в России нашли опасные китайские контрацептивы

В российском сегменте интернета свободно продаются опасные китайские контрацептивы, уже запрещенные в ряде стран. Об этом сообщают «Известия».

Экспертиза международной ассоциации «Антиконтрафакт» подтвердила: препарат Levonorgestrel and Quinestrol Tablets, который нашли в России, содержит запредельные дозы гормонов и представляет серьезную угрозу для здоровья.

Главная опасность — отсутствие регистрации в Госреестре лекарственных средств РФ. Упаковка не соответствует оригиналу, а состав препарата нарушает все медицинские стандарты. Гинекологи предупреждают: такие таблетки выжигают репродуктивную систему, подавляя овуляцию агрессивным методом. В будущем это может вызвать проблемы с зачатием.

При этом зафиксировали рост цен на контрацептивы на 14,6% (средняя цена упаковки достигла 1539 рублей), что вызвало снижение объема продаж впервые за годы. По данным DSM Group, в 2024 году россиянки купили на 1,4% меньше упаковок, чем годом ранее. Эксперты связывают это как раз с переходом части потребителей на опасные аналоги из интернета.

Ранее сообщалось, что популярный заменитель сахара оказался провокатором тромбов.