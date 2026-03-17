Ученые подтвердили: физические упражнения снижают тревогу и депрессию при бессоннице

Регулярные физические упражнения не только улучшают качество сна, но и заметно снижают симптомы тревоги и депрессии у людей, страдающих хронической бессонницей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале Physiology & Behavior (P&B). Они проанализировавшие данные семи клинических исследований, в которых приняли участие 336 пациентов.

Исследователи сравнивали группы, которые занимались спортом, с контрольными группами, где тренировок не было. Участники выполняли различные виды нагрузок: быструю ходьбу, бег, велотренировки, силовые упражнения, йогу или тай-чи. Частота занятий варьировалась от одного раза в неделю до ежедневных тренировок, а продолжительность программ составляла от восьми до 24 недель.

Результаты показали, что у людей, регулярно занимавшихся физической активностью, уменьшились симптомы тревоги и депрессии, улучшилось качество сна и снизилась тяжесть бессонницы. Кроме того, участники стали проводить меньше времени в состоянии бодрствования после ночного пробуждения.

В дальнейшем ученые планируют сравнить эффективность физических нагрузок с когнитивно-поведенческой терапией, которая сегодня считается одним из основных методов лечения бессонницы.

