Уснуть за минуты реально: психолог поделилась методом военных летчиков

Доктор Алайна Тиани рассказала о методе засыпания, разработанном для военных летчиков и солдат. Техника позволяет отключиться за несколько минут даже в стрессовой обстановке. Эксперт описала алгоритм расслабления мышц и контроля дыхания, который помогает активировать нервную систему для здорового сна, пишет Daily Express.

Психолог и специалист по сну Алайна Тиани в беседе с Daily Express поделилась деталями техники засыпания, изначально созданной для нужд армии. Данный метод разрабатывался для пилотов и солдат, которым требовалось быстро погружаться в сон в сложных полевых условиях. Сейчас эта практика, по словам эксперта, адаптирована и для гражданских лиц, страдающих от бессонницы.

Техника состоит из нескольких последовательных шагов. Первый этап предполагает тотальное расслабление мускулатуры лица. Необходимо снять напряжение с глаз, челюсти и языка. Второй шаг заключается в расслаблении плечевого пояса и рук. Далее следует переключить внимание на корпус и нижние конечности.

Завершающий этап включает контроль над дыханием. Тиани рекомендует представить умиротворяющий образ, например, лодку, покачивающуюся на глади озера, либо себя в темной тихой комнате. Как пояснила доктор, такой комплекс действий стимулирует парасимпатическую нервную систему, что напрямую ускоряет процесс засыпания.

Психолог признала, что мгновенный результат достигается не сразу. Однако систематические тренировки, по словам специалиста, значительно повышают эффективность метода. Со временем практикующие замечают, что им удается засыпать гораздо быстрее и легче.