Ученые превратили иммунные клетки в убийц метастазов рака легких

Специалисты Медицинской школы Университета Уэйк-Форест совершили прорыв в лечении опаснейшего осложнения рака легких — метастазов в головном мозге. Результаты их работы обнародованы в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Ученые создали уникальный тип иммунных клеток — CAR-макрофаги (CARMAC). Главная особенность этих клеток в том, что они естественным образом преодолевают гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от проникновения чужеродных веществ. Таким образом, макрофаги стали идеальными «носителями» для доставки противораковых агентов прямо в очаг болезни.

Инженерная доработка заключалась во внедрении в макрофаги химерного антигенного рецептора (CAR), нацеленного на белок мезотелин (маркер клеток рака легких), и сигнального компонента MyD88. Этот компонент запускает естественную «атаку» макрофага на опухоль.

В ходе экспериментов CAR-макрофаги не только поглощали раковые клетки, но и выделяли вещество ФНО-альфа, разрушающее соседние опухолевые ткани. Тесты на мышах подтвердили эффективность: рост метастазов замедлился, а продолжительность жизни подопытных животных увеличилась без выраженной токсичности.

Учитывая, что метастазы в мозг развиваются у 30% пациентов с раком легких, а существующая терапия часто бессильна, разработка открывает путь к принципиально новой иммунотерапии. Следующий этап — подготовка к испытаниям на людях.

