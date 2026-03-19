Ученые раскрыли неожиданный эффект вакцины от опоясывающего лишая

Исследование, охватившее 247 тысяч американцев старше 50 лет с атеросклеротической болезнью сердца, показало, что прививка не только защищает от вируса, но и кардинально снижает риски смертельных сердечно-сосудистых осложнений.

Участников разделили на две группы: половина получила вакцину от опоясывающего лишая, половина — нет. Результаты оказались впечатляющими: у вакцинированных вероятность инфаркта упала на 32%, инсульта — на 25%, сердечной недостаточности — на четверть.

Общее снижение риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий достигло 46%. Но самый поразительный показатель — смертность от всех причин у привитых снизилась на 66%.

Отмечается, что такой эффект сопоставим с отказом от курения. Однако, как подчеркивают исследователи, даже отказ от вредной привычки не дает столь стремительного снижения смертности всего за год наблюдений. Такие результаты нельзя списать только на то, что вакцинированные люди в целом больше заботятся о здоровье.

Вирус Varicella zoster, вызывающий ветрянку в детстве, остается в организме навсегда. С возрастом он может реактивироваться и вызвать опоясывающий лишай. Но это не единственная опасность.

Ученые все чаще связывают вирус с развитием болезни Альцгеймера: предполагается, что он провоцирует до половины случаев слабоумия в старости. Привитые от опоясывающего лишая действительно реже сталкиваются с деменцией и сосудистыми катастрофами.

Проблема в том, что после 2022 года вакцина от опоясывающего лишая не поставляется в Россию. Собственного производства этой вакцины в стране нет. Тем, кто хотел бы защитить себя, остается лишь искать возможность привиться за рубежом, а это в сложившихся реалиях дорого и неудобно. А между тем, как показывает исследование, такая прививка может подарить не только защиту от вируса, но и дополнительные годы жизни.

