Ученые раскрыли пищевой секрет женщины, прожившей 117 лет

Испанские ученые из Исследовательского института лейкемии им. Хосепа Каррераса провели уникальное исследование организма Марии Браньяс Мореры, прожившей 117 лет, пишет портал iXBIT.com.

Специалисты выявили редкие генетические мутации, которые защищали женщину от онкологических заболеваний. Ее организм отличался высокоэффективным метаболизмом и замедленным клеточным старением. Особое внимание исследователи уделили пищевым привычкам долгожительницы, в частности, регулярному потреблению йогурта.

Ежедневно она ела около трех порций этого ферментированного продукта, что способствовало формированию особого микробиома кишечника. Ученые установили, что именно микробиом сыграл ключевую роль в поддержании здоровья и долголетия.

Выводы испанских специалистов согласуются с результатами других международных исследований. Доказано, что диета, богатая ферментированными продуктами, увеличивает разнообразие кишечных бактерий, а состав микробиома напрямую влияет на выживаемость.

