Ученые раскрыли, почему слабеют кости, — и дело тут не в возрасте

Новое исследование показывает, что микропластик, попадающий в организм, может ослаблять кости, вызывая их разрушение и деформацию. Об этом также сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на источник в Osteoporosis International.

Микропластик, попадающий в организм с пищей, водой и воздухом, может негативно влиять на кости. К такому выводу пришли ученые, проанализировав ряд научных работ. Они считают, что микрочастицы пластика способны проникать в костный мозг, нарушая работу клеток и вызывая воспаления, которые ускоряют разрушение костной ткани. Эксперименты показали, что микропластик приводит к ускоренному старению клеток и снижает их жизнеспособность.

У животных наблюдались деформации костей, нарушения их структуры и даже переломы. Особенно опасным это может быть для детей и подростков, так как замедляется рост скелета. Учитывая, что производство пластика растет, а микропластик загрязняет все вокруг, ученые опасаются, что его влияние на кости может быть недооценено.

