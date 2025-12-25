Ученые раскрыли пользу одной популярной специи

Одна из самых дорогих специй в мире, шафран, может стать новым вспомогательным средством в борьбе с симптомами болезни Паркинсона. Об этом говорится в клиническом исследовании, опубликованном в авторитетном научном журнале Food & Function.

Ученые выяснили, что экстракт шафрана может улучшать психическое состояние и снижать воспаление у пациентов с нейродегенеративным заболеванием.

В тройном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 92 пациента с болезнью Паркинсона. Ни участники, ни врачи, ни исследователи не знали, кто получает настоящий препарат, а кто — пустышку (плацебо).

В течение 12 недель одна группа ежедневно получала 100 миллиграммов порошка шафрана, а контрольная группа — идентичные по виду капсулы плацебо.

Результаты превзошли ожидания: у пациентов, принимавших шафран, был зафиксирован значимый положительный эффект. У людей снизились системные воспаления — уровень С-реактивного белка, ключевого маркера воспаления в организме, снизился.

Также ученые отметили улучшение психического здоровья, что проявилось в уменьшении симптомов тревоги, депрессии и психологического дистресса.

Улучшились и когнитивные функции, а также повысилось качество жизни, которое проявилось в улучшении сна и снижении утомляемости.

Важно, что за время исследования никаких побочных эффектов от приема шафрана в указанной дозировке зафиксировано не было. Ученые полагают, что терапевтическое действие связано с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами активных компонентов шафрана (кроцина и сафранала), которые могут защищать нервные клетки.

Авторы исследования подчеркивают, что шафран не является заменой стандартной медикаментозной терапии болезни Паркинсона. Однако он может рассматриваться как безопасная и эффективная пищевая добавка для комплексного улучшения состояния пациентов, особенно в сфере психического здоровья и качества жизни.

