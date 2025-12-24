Российские исследователи предложили новый способ выявления рассеянного склероза

Ученые Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из других научных институтов предложили инновационный способ выявления рассеянного склероза. Новый метод основан на использовании искусственных молекул (аптамеров) и светящихся белков и требует лишь забора крови у пациента. Результаты работы опубликовали в журнале Analytica Chimica Acta.

Как пояснили исследователи, рассеянный склероз — это тяжелое неизлечимое заболевание, при котором иммунная система атакует миелиновую оболочку нервных клеток, что может приводить к инвалидизации. Существующие методы диагностики, такие как МРТ и анализ спинномозговой жидкости, являются дорогостоящими, сложными и не всегда доступными.

Предложенный сибирскими учеными подход позволяет обнаруживать в крови патогенные аутоантитела, характерные для этого заболевания. Для этого синтезированные РНК-аптамеры, способные связываться с мишенью, помечаются биолюминесцентным белком обелином. При наличии в пробе искомых антител возникает свечение, что и сигнализирует о положительном результате. Тестирование методики на 177 образцах крови показало высокую специфичность — 96% здоровых людей были распознаны корректно. Чувствительность метода, то есть вероятность выявления реально больных пациентов, на данном этапе составила 52%.

По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника Института биофизики КНЦ СО РАН Василисы Красицкой, доработанная в будущем тест-система сможет не только распознавать заболевание, но и отслеживать его течение и эффективность терапии. Она подчеркнула, что новый анализ не заменит МРТ, но станет удобным, быстрым и выгодным дополнительным инструментом, пригодным в том числе для широкого первичного обследования пациентов.

Ранее сообщалось, что ученые нашли неожиданное влияние кофе на здоровье легких.