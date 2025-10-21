Ученые разработали инновационные соединения для борьбы с раком
РИА Новости: ученые разработали соединения для уничтожения раковых клеток
Исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга создали редкоземельные соединения, способные уничтожать раковые клетки и визуализировать действие препаратов на тканях. Об этом сообщает «Южный Федеральный» со ссылкой на РИА Новости.
Российские ученые разработали инновационные материалы с потенциалом применения в терапии онкологических заболеваний. Новые соединения позволяют не только уничтожать злокачественные клетки, но и отслеживать процесс проникновения лекарств благодаря люминесцентным свойствам.
В основе разработок лежат редкоземельные металлы. Соединения демонстрируют эффективность против рака яичников, груди, кишечника и легких.
Кандидат химических наук Марина Уварова отметила, что оптимизированный состав элементов позволяет сочетать терапевтические и люминесцентные характеристики соединений.
Ученые считают, что открытие станет основой для создания более эффективных и безопасных противораковых препаратов, а также для диагностики и мониторинга клеточной активности.
