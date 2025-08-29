Ученые разработали уникальный тест для ранней диагностики рака мозга

Ученые из Онкологического центра Киммела, Центра Людвига и Университета Джонса Хопкинса разработали инновационный тест CSF-BAM для диагностики рака мозга на основе анализа спинномозговой жидкости, пишет портал factom.

Метод, описанный в журнале Cancer Discovery, предполагает одновременное изучение нескольких биологических маркеров, включая хромосомные аномалии, опухолевые мутации и характеристики иммунных клеток. Это обеспечивает более высокую точность по сравнению с одномаркерными тестами.

В рамках исслежования были проанализированы 206 образцов пациентов с различными типами опухолей мозга. Тест продемонстрировал исключительную чувствительность и специфичность, а также способность дифференцировать онкологические заболевания от других патологий за счет классификации иммунных клеток.

Как отметил старший автор работы Четан Беттегоуда, такой подход не только подтверждает наличие рака, но и оценивает иммунный ответ организма.

CSF-BAM может стать альтернативой инвазивным методам, таким как биопсия, и ускорить постановку диагноза. Технология особенно перспективна для мониторинга рецидивов и оценки эффективности терапии. Клиническое внедрение теста планируется в ближайшие годы после дополнительных испытаний.

