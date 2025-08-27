Ученые выяснили, что прогулка после еды улучшает пищеварение и нормализует метаболизм

Ученые подтвердили, что прогулка после приема пищи, особенно ужина, оказывает двойную пользу для здоровья, пишет ИА «ЕЛЬ». Активная ходьба на свежем воздухе не только ускоряет переваривание пищи, но и нормализует обмен веществ, благоприятно сказываясь на работе кишечника.

Ключевым механизмом является активация гастроколического рефлекса во время движения — естественного процесса, который стимулирует перистальтику кишечника и способствует своевременному освобождению газов. Исследователи подчеркивают, что такая физическая нагрузка эффективнее многих лекарственных средств для улучшения пищеварения.

Несложная активность — движение руками и ногами, глубокое дыхание — усиливает положительный эффект. Ученые также отмечают, что выпускать газы при отсутствии людей полезнее, чем оставаться в неподвижности на диване, так как это предотвращает вздутие и дискомфорт.

