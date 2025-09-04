Ученые развеяли миф об опасности яблочного сока для зубной эмали

Ученые из Университета Портсмута опровергли распространенное мнение о том, что яблочный сок особенно вреден для зубной эмали. Результаты их исследования, опубликованные в PLOS One , показали, что слюна человека гораздо лучше защищает зубы, чем считалось ранее.

В ходе эксперимента участники полоскали рот яблочным соком и водой. Выяснилось, что сок временно ослабляет защитные свойства слюны, но уже через 10 минут она полностью восстанавливается. Более того, вода оказалась даже более вредной для защитного слоя, хотя и на короткий промежуток времени.

Ученые подчеркивают, что один стакан яблочного сока не навредит зубам, но частое употребление в течение дня может быть вредным. Поэтому они советуют полоскать рот водой после употребления кислых и сладких напитков, чтобы слюна могла восстановить защиту.

