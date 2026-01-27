Ученые связали дефицит магния в рационе с усилением головной боли

Недостаточное поступление магния с пищей может быть связано с более интенсивными головными болями и повышенным уровнем воспринимаемого стресса. К такому выводу пришли ученые из Турции, изучив особенности питания и состояние здоровья сотрудников университетов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition .

В работе приняли участие 150 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Все добровольцы заполнили анкеты, отражающие их ежедневный рацион, а также прошли оценку влияния головной боли на качество жизни с помощью шкалы HIT-6 и уровня стресса по опроснику PSS-10. Отдельное внимание исследователи уделили частоте употребления продуктов, являющихся источниками магния.

Полученные данные показали, что у участников с низким потреблением магния показатели по шкале головной боли были заметно выше. Это указывало на то, что болевые симптомы сильнее отражались на их работоспособности и повседневной активности. В этой же группе был зафиксирован и более высокий уровень стресса, хотя статистическая значимость этого показателя оказалась менее выраженной.

При этом анализ продемонстрировал обратную зависимость: чем больше магния содержалось в рационе участников, тем ниже в среднем оказывались как показатели интенсивности головной боли, так и субъективного стресса.

Авторы исследования отметили, что магний играет важную роль в работе нервной системы и участвует во множестве биохимических процессов. Его дефицит, по мнению ученых, способен усиливать восприимчивость к стрессовым факторам и болевым ощущениям, что отражается на общем самочувствии.

Ранее стало известно, что привычка вздремнуть может скрывать опасные болезни.