Студентка из США осталась с лысиной после неудачного окрашивания в парикмахерской. Об этом сообщает The Sun.

Американская студентка Кайри из Северной Каролины лишилась части волос после неудачного окрашивания. Девушка обратилась к знакомому парикмахеру, чтобы стать блондинкой, но во время процедуры почувствовала сильное жжение и боль.

На жалобы клиентки и дымящиеся волосы мастер выразила лишь недоумение. Впоследствии у Кайри диагностировали химический ожог первой степени. Лечение заняло два месяца, но волосы на поврежденном участке так и не выросли. Девушка сообщила, что парикмахер не вышла на связь после инцидента.

По словам студентки, она переживает не только телесные, но и эмоциональные страдания из-за полученной душевной и физической травмы.

