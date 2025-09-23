Ученые выяснили, чем опасна лапша быстрого приготовления для мужчин

Частое употребление лапши рамэн повышает риск преждевременной смерти у мужчин младше 70 лет. К такому выводу пришли японские исследователи после наблюдения за более чем 6,7 тыс. жителями префектуры Ямагата старше 40 лет. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Nutrition, Health and Aging.

Любители рамэна чаще имели избыточный вес, курили, употребляли алкоголь и страдали от диабета или гипертонии.

Особенно опасным оказалось сочетание регулярного потребления рамэна с полным выпиванием бульона. Высокий уровень соли и жиров в бульоне создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты четко указывают на потенциальный риск для здоровья мужчин среднего возраста при частом употреблении этого популярного блюда японской кухни.

