Врач объяснил, о чем говорят рубцы на легких, обнаруженные на рентгене

Фиброз легких, обнаруженный на рентгеновском снимке, может свидетельствовать о перенесенном воспалительном процессе, таком как пневмония. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

При этом состоянии происходит замещение нормальной легочной ткани соединительнотканными рубцами, что является необратимым изменением.

Как отметил специалист, основными симптомами локального пневмофиброса являются одышка, ощущение нехватки воздуха, кашель, головокружение, общая слабость и повышенная утомляемость.

«В таком случае настоятельно рекомендуется обратиться к врачу для оценки функции легких», — отметил Карпенко.

Он отметил, что обнаружение фиброзных изменений на рентгене имеет важное клиническое значение, поскольку даже локальные рубцы могут значительно влиять на дыхательную функцию.

Современная медицина не располагает методами, позволяющими восстановить исходную легочную ткань при фиброзе. Основная задача врача заключается в определении причины разрастания соединительной ткани и прекращении этого процесса.

В случаях, когда фиброз вызван воспалительными или аутоиммунными процессами, назначение соответствующей терапии позволяет устранить воспаление и остановить дальнейшее прогрессирование фиброзных изменений.

