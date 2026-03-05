Ученые выяснили, как меняется структура клеток при раке молочной железы

Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других научных центров установили, что при злокачественной трансформации клетки молочной железы меняют свои механические свойства. Об этом « Газете.Ru » сообщили в Первом МГМУ.

В ходе исследования ученые сравнили нормальные эпителиальные клетки с клетками рака молочной железы. Выяснилось, что опухолевые клетки становятся более мягкими и легче деформируются. Это объясняется нарушением структуры цитоскелета — внутреннего каркаса, отвечающего за прочность и устойчивость клетки. У раковых клеток он менее организован, что облегчает их перемещение и проникновение в соседние ткани.

Одновременно исследователи обнаружили противоположную тенденцию в свойствах плазматической мембраны: она оказалась более вязкой и плотной. По данным ученых, это связано с изменением липидного состава — увеличением доли насыщенных жирных кислот и сфингомиелина и снижением содержания полиненасыщенных жирных кислот, отвечающих за текучесть.

Заведующий отделом современных биоматериалов Института регенеративной медицины Юрий Ефремов отметил, что ранее внимание в основном уделялось состоянию цитоскелета, тогда как механические характеристики мембраны оставались недостаточно изученными. Вопрос о взаимосвязи между жесткостью клетки и вязкостью ее оболочки до настоящего времени не имел однозначного ответа.

По мнению авторов работы, сочетание мягкой внутренней структуры и более плотной мембраны может давать опухолевым клеткам преимущества: облегчать миграцию и инвазию, а также способствовать выживанию в неблагоприятной среде. Полученные результаты, как подчеркивают исследователи, открывают перспективы для разработки новых подходов к диагностике и лечению рака молочной железы.

Ранее российские врачи назвали восемь главных правил восстановления после родов.