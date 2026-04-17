Ученые выяснили, какие сны видят люди перед смертью

Ученые выяснили, что по мере приближения конца жизни сновидения смертельно больных пациентов претерпевают значительные изменения, становясь более яркими, эмоциональными и наполненными глубокими символами. Как сообщает New Scientist , такие видения, часто включающие образы ушедших из жизни близких или домашних питомцев, приносят людям огромное утешение, помогают справиться со страхом неизбежного и обрести душевный покой.

В ходе исследования, проведенного командой специалистов под руководством Элизы Рабитти из сети паллиативной помощи итальянского города Реджо-Эмилия, были опрошены 239 медицинских работников, которые ухаживали за умирающими. По словам исследовательницы, эти сны дают людям, столкнувшимся с завершением жизни, психологическое облегчение и ощущение смысла. Пациенты чаще всего рассказывали о видениях, в которых к ним приходили покойные родственники или любимые животные, причем иногда такие переживания случались и на грани сна и бодрствования.

Другие распространенные сюжеты были связаны с образами дверей, лестниц или яркого света — эти символы, по мнению авторов работы, служат своеобразным психологическим механизмом преодоления страха перед переходом от жизни к смерти. Примечательно, что тревожными оказались лишь около десяти процентов зафиксированных сновидений. Исследователь Кристофер Керр из хосписа Буффало в штате Нью-Йорк, также изучающий эту тему, подтвердил, что частота снов об умерших близких возрастает по мере приближения кончины. Он добавил, что пациенты нередко видят себя готовящимися к путешествию — например, собирающими чемодан или садящимися в автобус. По его мнению, такие видения помогают людям в последние дни жизни достичь состояния внутренней целостности и умиротворения.