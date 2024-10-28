Ученые выявили связь между газовыми плитами и гибелью десятков тысяч европейцев

Газовые плиты могут привести к смерти. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на иностранное информационное агентство Bloomberg.

Газовые плиты в Европе являются скрытой угрозой, уносящей до 40 тыс. жизней в год. К этому выводу пришли ученые из Университета Жауме I в Испании. По данным проведенного исследования, данная проблема связана с выбросами диоксида азота и твердых частиц, которые могут вызвать респираторные заболевания и преждевременную смерть.

Природный газ, широко используемый для готовки и отопления в европейских домах, вносит значительный вклад в загрязнение: домашние хозяйства отвечают за 25% выбросов парниковых газов на континенте. Исследование финансировалось Европейским климатическим фондом. Оно подчеркивает серьезные проблемы с качеством воздуха, особенно в таких странах, как Великобритания, Румыния, Польша и Италия.

Ранее китайские ученые оживили мозг свиней через час после смерти.