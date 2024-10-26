Китайские ученые оживили мозг свиней через час после смерти

Китайским ученым удалось восстановить деятельность мозга свиней спустя час после смерти животных. О прорыве в области реанимации сообщает издание ScienceAlert.

Эксперимент показал, что мозг животных мог функционировать несколько часов после реанимации. Самые большие повреждения были у свиней, которые страдали ишемией печени, что подчеркивает роль здоровой печени в защите мозга.

У животных со здоровой печенью мозг оживляли на шесть часов, спустя 50 минут после остановки кровообращения.

Стоит отметить, что сейчас мозг человека начинает необратимо отмирать через 5-8 минут после остановки сердца, поэтому возможности для реанимации очень ограничены.

Открытие китайских исследователей говорит о том, что в будущем методы реанимации людей могут быть усовершенствованы.

Ранее сообщалось о том, что канадские ученые записали мысли человека в момент смерти.