Ученые выявили связь популярного препарата со снижением риска депрессии

Международная группа исследователей пришла к выводу, что препараты класса GLP-1, применяемые при лечении диабета и ожирения, могут быть связаны со снижением вероятности развития психических расстройств. Результаты работы опубликованы в The Lancet Psychiatry .

В исследовании были проанализированы данные почти 100 тысяч человек. Авторы обнаружили, что у пациентов, использующих такие препараты, заметно реже возникала необходимость в госпитализации по психиатрическим показаниям, а также оформлении временной нетрудоспособности из-за нарушений психического состояния.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у пациентов, принимавших семаглутид. Согласно результатам анализа, риск депрессивных состояний в этой группе оказался ниже на 44 процента, тревожных расстройств — на 38 процентов, а количество психиатрических госпитализаций сократилось на 42 процента.

Дополнительно исследователи зафиксировали уменьшение частоты расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ: этот показатель оказался ниже почти наполовину. Также отмечено снижение вероятности суицидального поведения.

Авторы работы подчеркивают, что точный механизм такого эффекта пока остается предметом дальнейшего изучения. Среди возможных объяснений рассматриваются стабилизация уровня глюкозы, снижение массы тела, уменьшение потребления алкоголя и влияние препаратов на мозговые системы, связанные с вознаграждением и эмоциональной регуляцией.

Ранее сообщалось, что прививка от опоясывающего лишая защищает сердце лучше отказа от курения.