Ученые выявили замедление старения от витаминов

Ученые из авторитетного журнала Nature Medicine опубликовали результаты исследования, которые могут заставить многих пересмотреть свое отношение к витаминам, пишет «Царьград».

В рамках проекта COSMOS исследователи выяснили, что регулярный прием мультивитаминов способен замедлять биологическое старение. За два года эксперимента участники, принимавшие добавки, «помолодели» в среднем на четыре месяца по сравнению с контрольной группой.

Для оценки использовались так называемые эпигенетические часы — метод, который позволяет определить биологический возраст человека по изменениям в ДНК. В исследовании участвовали 958 человек, средний возраст которых составлял около 70 лет. Одни принимали мультивитамины, другие — экстракт какао, третьи — плацебо.

Наибольший эффект от витаминов наблюдался у тех пожилых людей, чей биологический возраст изначально был выше фактического. Ученые подчеркивают, что результаты пока не позволяют делать окончательные выводы. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, связано ли это замедление старения с увеличением продолжительности жизни и снижением риска возрастных заболеваний.

