Учеными из Нижнего Новгорода разработана вакцина для профилактики опухолей мозга

Исследователи из ННГУ им. Лобачевского разработали вакцину для профилактики опухолей мозга. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что опыты проводили на мышах путем объединения дендритных клеток костного мозга с фрагментами опухоли, которая разрушена фотодинамической терапией.

Уточняется, что теперь будет вестись разработка препарата для лечения данного заболевания, для создания которой будут использоваться убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкозаболеванием.

Добавляется, что исследователи сначала смоделируют патологию на лабораторных животных, после чего проведут лечение опухоли иммуногенной вакциной.