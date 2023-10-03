«Удаляли под общим наркозом»: выяснилось, как подмосковным врачам удалось спасти девочку с бумажкой в носу

Пятилетняя жительница Видного две недели ходила с бумажкой в носу. Об этом рассказали в пресс-службе Видновской РКБ.

По информации медиков, родители почувствовали неприятный запах из носа малышки и решили обратиться в поликлинику. Там врачи в ходе осмотра заметили инородное тело — небольшую бумажку. Ребенок случайно ее вдохнул, но не счел нужным рассказать родителям.

В то же время любой резкий вдох мог привести к летальному исходу, а долгий контакт инородного тела со слизистой буквально «спаял» их.

«Из-за этого под местной анестезией предмет удалить не смогли. Под общим наркозом в нос ребенку вставили эндоскоп и, под контролем видеоэндоскопии, удалили бумагу микрохирургическими щипцами», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Видновской клинической больницы Кристина Таджикулова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вся операция заняла 20 минут, но сейчас малышке уже ничего не угрожает. Впрочем, отметила собеседница, долгое стояние данного инородного тела в носу могло вызвать некроз слизистой оболочки — воспаление с угрозой отмирания тканей.

По ее словам, если родители замечают у своего ребенка заложенность носа, неприятный запах из носовой полости, выделения из одной половины носа или невозможность дышать именно одной ноздрей, необходимо срочно обращаться к специалистам.

«Это может свидетельствовать об инородном теле в носу. Ни в коем случае нельзя пытаться вытащить его самостоятельно, так как есть риск протолкнуть еще дальше. Если ребенок вдохнет — начнется асфиксия, и даже скорая не успеет спасти», — предостерегли врачи.

Ранее мы сообщали о том, что пятилетняя девочка две недели была на грани жизни и смерти.