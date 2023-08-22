Не налегайте на витамины: врач рассказал, как не стоит укреплять здоровье к осени

Осенний период таит в себе разные угрозы. Человеческий организм плохо воспринимает холод после продолжительного лета. Чем опасен приближающийся сезон и как сохранить здоровье осенью, рассказал врач и специалист по оздоровлению Иван Борисенко.

Любой стресс влечет за собой изменение работы эндокринной системы, то есть, гормонов. Именно они участвуют во многих жизненно важных биохимических процессах. Например, отвечают за расщепление и усвоение жиров, а также за отток желчи, отметил врач. А изменения в системе ведут к проблемам.

«Желчь — это здоровье кожи, суставов и связок, также она контролирует внутреннюю среду, то есть является природным антибиотиком для тела. Именно из-за реакции эндокринной системы могут обостриться хронические проблемы с кожей и органами ЖКТ, возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом», — пояснил медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Борисенко, с уходом жары не будет лишним поддерживать физическую активность, так как количество прогулок на свежем воздухе сократится из-за погодных условий. И, помимо прочего, немаловажен вопрос питания — чтобы не допускать застоя желчи, необходимо отказаться от больших перерывов между едой. Оптимальное время — 4-5 часов.

Важен и иммунитет, его нужно либо укреплять, либо поддерживать в хорошем состоянии. Главное — не переусердствовать.

«Помните, что за иммунитет отвечает лимфа, а не сезонное употребление витаминов — они должны поступать в наше тело из обычной пищи. Нарушенный отток желчи просто не способен расщепить жирорастворимые витамины, такие, как витамин D или омега-3. То, что организм не усвоил, перегружает нашу лимфу, и получается, что удар по иммунитету вы наносите именно употреблением БАДов и витаминов», — предостерег Борисенко.

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