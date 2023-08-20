Спровоцирует гастрит и кровотечения: чем опасны лекарства из домашней аптечки

В каждой домашней аптечке находится набор лекарств и препаратов, которые используются при недомоганиях. Однако с некоторыми таблетками и каплями стоит быть осторожными, даже если они правильно хранились и их срок годности еще не истек.

По словам эксперта, почти во всех домашних аптечках найдутся такие средства как анальгин, ибупрофен, парацетамол и другие противовоспалительные средства. Конечно, эти препараты быстро справляются с болью и жаром, но частое их применение могут стать причиной развития гастрита и язвы желудка, даже спровоцировать желудочное кровотечение.

«Другие медикаменты в аптечке, способные навредить, - спреи и капли, которые обладают сосудосуживающими свойствами. Использование их более пяти дней может привести к головокружениям и головным болям. Также не стоит злоупотреблять мочегонными препаратами. Они могут вызвать слабость, боль в мышцах и перебои в сердце», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Кроме того, опасно без назначения врача принимать аспирин. Этот препарат не предназначен для лечения простуды, его пьют пациенты, которые перенесли инфаркт или инсульт. Длительный прием аспирина может вызвать эрозию и язву в желудке и двенадцатиперстной кишке, он же негативно влияет на печень.

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