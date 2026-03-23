Уголовное дело вместо спасения: как в Кирове стравили три больницы после смерти полуторагодовалого ребенка

В Кирове разгорается скандал вокруг уголовного дела, возбужденного по факту смерти полуторагодовалого мальчика от болезни Кавасаки. Формально дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Однако, как утверждают врачи, в официальных сообщениях намеренно не указано, на какую именно клинику и каких врачей возложат ответственность.

По информации источников Newsler.ru, в течение недели ребенок проходил «неэффективное обследование» в больнице Котельнича, затем почти две недели находился в кировской инфекционной больнице, где ему так и не поставили правильный диагноз. Лишь в последний день жизни, 17 января, его перевели в детскую областную больницу, где зафиксировали «досуточную летальность» — спасти малыша не успели.

Уголовное дело, по мнению медиков, оказалось «размазано» сразу по трем лечебным учреждениям. Теперь зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, курирующий здравоохранение, стоит перед непростым выбором: какую клинику с наименьшими потерями отдать под удар.

«Синька» и золотистый стафилококк: цена санитарной халатности

Как рассказали в «инициативной группе врачей», в инфекционной больнице, которая считается «особо пристрастным детищем» Курдюмова (после ухода прежнего главврача он назначил туда «своего человека»), вскоре после смерти ребенка прошла комплексная проверка. Формальным поводом стал запрос лидера местного отделения КПРФ Сергея Мамаева.

Проверка, по словам медиков, не подтвердила жалобы персонала на перегрузки и двойные-тройные смены, но выявила серьезные нарушения санитарно-гигиенических норм. В том числе изношенность дверей, поврежденную плитку и неисправную сантехнику.

Один из собеседников издания пояснил, что в инфекционной больнице, где концентрация внутрибольничных инфекций в разы выше, чем в обычных клиниках, такие нарушения недопустимы. По его словам, «синегнойная инфекция» и золотистый стафилококк — далеко не самые страшные болезни, которые могут «прилипнуть» к пациентам в учреждениях, где наплевали на санитарию.

Медики также обратили внимание, что глава регионального отделения КПРФ Сергей Мамаев, по их сведениям, является «личным пациентом» Курдюмова. По словам собеседников, это объясняет, почему даже после выявленных нарушений «дедушке» (как называют одного из врачей) прощается многое, включая жалобы на неподобающее поведение.

Визит Мурашко: «Министр орал так, что в ушах звенело»

Источники утверждают, что «стравить» больницы между собой и провести проверку инфекционной больницы заставил приезд в Киров министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, случившийся ровно через месяц после смерти ребенка: «Расчет простой: согласно поговорке, два раза в одну воронку снаряд не падает, так что для будто бы уже наказанной инфекционки повторное „поругание“ — это через край», — пояснил собеседник.

Однако, по словам врачей, реальная картина визита министра сильно отличалась от официальных реляций. Один из источников описал, что Мурашко, несмотря на показательные выступления, «орал так — не взирая на пол и должности местного сопровождения, что в ушах звенело». Достаточно, по его словам, посмотреть на фото Курдюмова, чтобы понять: с таким выражением лица не слова благодарности слушаешь, а надеешься, что удастся не «сдать» сразу все анализы.

Собеседник также отметил, что даже во время подготовки визита случались накладки: то симпатичных медсестер якобы укладывали на больничные койки, то министра заводили не в ту палату, и неподготовленный пациент задавал вопросы, на которые у лечащего врача не было ответов.

Что будет дальше?

По версии медиков, следствие, скорее всего, придет к выводу, что «основной спрос» все-таки ляжет на инфекционную больницу. Но уже выданные по итогам проверки «рекомендации, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи», по сути, призваны «отвлечь внимание общественности от смерти ребенка».