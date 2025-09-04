«Улыбка Джокера»: эксперт объяснила, почему подростки массово ложатся под нож

Желание подростков подрезать уголки губ может быть связано неуверенностью в себе и желанием соответствовать идеалам красоты, навязанным окружением. Об этом в беседе с ТАСС сказала психолог семейного центра «Диалог» столичного департамента труда и соцзащиты населения Валерия Гомонко.

Среди подростков распространяется опасный тренд: хирургическое изменение формы губ. Психолог Валерия Гомонко связывает это с неуверенностью и желанием соответствовать навязанным идеалам красоты, когда подростки, подражая соцсетям, стремятся к «уникальной» внешности.

Подобная процедура чревата инфекциями, повреждением нервов, проблемами с мимикой. Гомонко считает, что это может быть признаком селфхарма, попыткой выразить боль и получить контроль над телом.

Психолог советует родителям не игнорировать подобные желания, а выяснить причины, изучить риски и показать альтернативные способы самовыражения. Важно понять, что ищет подросток: внимание, одобрение или удовлетворение от своей внешности.

